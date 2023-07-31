البورصة تنهي تعاملات اليوم الإثنين في المنطقة الخضراء

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الإثنين 31-7-2023، في المنطقة الخضراء، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 0.24%، ليغلق عند مستوى 17595 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.37%، عند مستوى 3530 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقًا EGX100، بنحو 0.49%، عند 5217 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 2.09 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 204 أسهم، ارتفع منهم 71 ، وتراجع 58 ، فيما استقر 75 سهما دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 190 مليار جنيه، مقابل تريليون و 189 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع، بصافي قيمة 80.81 مليون جنيه، و 40.68 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين الاجانب بقيمة 121.49 مليون جنيه.