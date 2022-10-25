اليوان يهبط الثلاثاء لأدنى مستوى بعد قرارات المركزي الصيني

هبط سعر اليوان الصيني خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مسجلا أدنى مستوى له منذ ما يقرب من 15 عامًا، اليوم الثلاثاء، في ظل تزايد المخاوف من أن القيادة السياسية الجديدة في البلاد قد تعرض النمو الاقتصادي للخطر من خلال سياسات مناهضة للشركات الكبيرة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وهبط سعر اليوان 0.6% إلى 7.3079 للدولار، وهو أضعف مستوى له منذ ديسمبر 2007، بينما سجل اليوان الخارجي أدنى مستوى قياسي جديد عند 7.3735 للدولار.

وحدد بنك الشعب الصيني السعر المرجعي لليوان عند 7.1668 مقابل الدولار، بينما بلغ متوسط التوقعات 7.2198 يوان لكل الدولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 2008.

وتأتي خطوة البنك المركزي الصيني بتخفيف قبضته على اليوان عكس اتجاه بنك اليابان الذي يتدخل في سوق العملات لإنقاذ الين، حيث تزداد خسائر اليوان والين بسبب فجوة أسعار الفائدة الآخذة في الاتساع مع الولايات المتحدة.

اتخذت الصين العديد من الإجراءات لإبطاء انخفاض قيمة اليوان بما في ذلك تثبيت السعر المرجعي لليوان، لكن العملة المحلية لا تزال في طريقها لتحقيق أسوأ خسارة سنوية منذ عام 1994.

حدد البنك المركزي الصيني معدل التكافؤ بمقدار 438 نقطة أقل عند 7.1668 مقابل الدولار، وفقًا لوكالة الأنباء الحكومية شينخوا.

وواصل اليوان خسائره إلى جلسة ثانية بعد أن حصل الرئيس شي جين بينغ على فترة قيادة ثالثة على التوالي يوم الأحد، وكشف النقاب عن حكومة جديدة مكدسة مع الموالين له.

أثارت هذه الخطوة مخاوف من أن الرئيس الصيني لن يواجه معارضة تذكر في تأميم محتمل لمصالح الشركات، مما قد يضعف بشدة تدفقات رأس المال الأجنبي إلى البلاد.