اليوان يقود مكاسب العملات قبل اتفاق التجارة الأمريكى الصينى

تجاوزت قيمة اليوان الصينى في التعاملات الخارجية 6.9 مقابل الدولار ليسجل أعلى مستوى منذ خمسة شهور ونصف الشهر.

قاد اليوان الصيني الاتجاه الصعودي للعملات التي تتأثر بالتجارة اليوم الاثنين ، بينما عوض الدولار الأسترالى بعض الخسائر التي تكبدها في الآونة الأخيرة مع قرب التوقيع على اتفاق أولى للتجارة بين الصين والولايات المتحدة ما عزز ثقة المستثمرين لأن اتفاق المرحلة واحد بين الولايات المتحدة والصين ، الذي سيتم توقيعه فى البيت الأبيض بعد غد الأربعاء ، كخطوة أولى نحو إنهاء النزاع التجارى المدمر الدائر منذ 18 شهرا بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتجاوزت قيمة اليوان الصينى فى التعاملات الخارجية 6.9 مقابل الدولار ليسجل أعلى مستوى منذ خمسة شهور ونصف الشهر.

وذكرت وكالة رويترز أن سعر اليوان بلغ 6.8944 مقابل الدولار مرتفعا 0.3 % مقابل العملة الأمريكية اليوم الإثنين.

وارتفع اليوان الصينى بعد أن كان المستثمرون في حالة حذر قبيل الاتفاق التجارى المتوقع توقيعه بواشنطن بوقت لاحق هذا الأسبوع.

ارتفاع اليوان بفضل الاتفاق الأمريكى الصينى

وساعد على ارتفاع اليوان أن واشنطن وبكين اتفقتا علي إجراء محادثات نصف سنوية بهدف دفع الإصلاحات فى البلدين وحل الخلافات.

وتعافى الين اليابانى الذي سجل فى سبتمبر الماضى أدنى مستوياته في عدة أعوام لتزداد ثقة المستثمرين باجتياز أسوأ مراحل الحرب التجارية.

وارتفع الدولار الأسترالى ، الذى نالت منه مخاوف بشأن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن حرائق الغابات فى البلاد، 0.3 %.

زادت قيمة الدولارالأسترالى ليرتفع عند 0.6919 دولار أمريكى وصعد الدولار النيوزيلندى بنسبة 0.2% إلى 0.6650 دولار أمريكى .

ونزلت العملة اليابانية بحوالى 0.1% لتنخفض إلى 109.65 ين للدولار مقتربة من أقل مستوى منذ 7 شهور.

وهبط الين اليابانى بنسبة 0.6 % لينزل لأدنى مستوى منذ 8 شهور مقابل الوون الكورى الشديد التأثر بالتجارة.

ونزل الجنيه الاسترلينى إلى 1.2995 دولار ومقابل اليورو إلى 85.62 بنس بينما استمر اليورو في نطاق 1.1125 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار ، الذى يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، 0.1% ليصل إلى 97.417 نقطة.

وأعلنت لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية أن حكومة بكين تخلصت من قروض رديئة بنحو تريليونى يوان (289.11 مليار دولار).

وتخلصت اللجنة من هذه القروض الرديئة على مدى العام الماضى فى ظل حملة على مستوى البلاد لتقييد الإقراض مرتفع المخاطر.

وقالت اللجنة إن إجمالي أصول القطاع المصرفى غير الرسمى بالصين انخفضت 16 تريليون يوان على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وأكدت لجنة تنظيم البنوك والتأمين أنها ستواصل تفكيك القطاع المصرفي غير الرسمى فى 2020 وستشدد العقوبات لمنتهكى القواعد التنظيمية.

وتسعى اللجنة إلى معالجة المخاطر المالية المتنامية فى الصين ، فى ضوء تعرض عشرات المقرضين الصغار لضغوط نتيجة للتباطؤ الاقتصادى .

ومع ذلك استمر معدل القروض للاقتصاد الحقيقى يتزايد ليبلغ 17 تريليون يوان فى 2019، مرتفعا 7% مقارنة بالعام السابق.