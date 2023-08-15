اليوان عند قاع 9 أشهر بعد خفض مفاجئ ‏في أسعار الفائدة الصينية

هبط سعر اليوان الصيني بالسوق الأسيوية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً أدنى مستوى فى تسعة أشهر، بعدما خفض بنك الشعب الصيني “البنك المركزي فى الصين” بشكل غير متوقع أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثانية فى غضون الثلاثة أشهر الأخيرة لدعم اقتصاد البلاد المتعثر.

وأظهرت أحدث البيانات الاقتصادية فى بكين أن ثاني أكبر اقتصاد فى العالم لا يزال يعاني بشدة من تداعيات فترة الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى ضعف الطلب العالمي، وأكدت على الحاجة إلى المزيد من التحفيز النقدي.

وارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني بنسبة 0.5% إلى 7.3125 الأعلى منذ نوفمبر 2022، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 7.2763، وسجل أدنى مستوى عند 7.2753.

أنهي اليوان الصيني تعاملات الأمس منخفضاً بنسبة 0.2% مقابل الدولار الأمريكي، فى ثالث خسارة يومية على التوالي، حيث الصعود المستمر فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وفقد اليوان الأسبوع الماضي أكثر من 1.0% مقابل الدولار، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، بسبب البيانات المخيبة للآمال عن الصادرات والواردات فى الصين خلال يوليو.