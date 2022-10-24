اليوان عند قاع 15 عاما الإثنين مع تخلي المستثمرين عن الأصول الصينية

هبط اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في حوالي 15 عاما، مع تخلي المستثمرين العالميين عن الأصول الصينية، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وانخفض اليوان الداخلي إلى أضعف مستوى له منذ ما يقرب من 15 عامًا، وهبط اليوان في الخارج، الذي بدأت فيه التجارة من العام 2011، إلى أقل من 7.30 للدولار في وقت متأخر بعد الظهر إلى مستوى قياسي منخفض.

قال يوان يوي، مدير الصندوق في بيت صناديق التحوط Water Wisdom Asset Management: “يظل العامل السلبي قصير المدى سياسات الصين القاسية للغاية بشأن فيروس كورونا، والتي أضرت بثقة المستثمرين الأجانب تجاه الصين”.

وتعرضت قطاعات مثل السياحة والترفيه والفنادق والمطاعم، التي دمرتها سياسة عدم انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي تسعى إلى القضاء على جميع حالات تفشي المرض وأدت إلى إغلاق متكرر، لانخفاضات حادة.