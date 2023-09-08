اليوان الصيني يعمق خسائره لأدنى مستوى في 11 شهرًا ‏

تراجع اليوان الصيني بالسوق الأسيوية اليوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم الخامس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مسجلًا أدنى مستوى في 11 شهرًا، بسبب توالي البيانات الاقتصادية الضعيفة في بكين، والتي توضح أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال متعثرًا.

اتخذت السلطات الصينية وبنك الشعب الصيني خلال الفترة الأخيرة العديد من الإجراءات التحفيزية لدعم الأنشطة الاقتصادية فى البلاد، لكن دائمًا ما تأتي تلك الإجراءات متأخرة وبأقل من توقعات السوق.

ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني بنسبة 0.3% إلى 7.3612 كأعلى مستوى منذ أكتوبر 2022، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 7.3399، وسجل أدنى مستوى عند 7.3344.

أنهى اليوان الصيني تعاملات الخميس منخفضاً بنسبة 0.3% مقابل الدولار الأمريكي، فى رابع خسارة يومية على التوالي،بعد بيانات قوية فى الولايات المتحدة،عززت من احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لأطول فترة ممكنة خلال 2024.