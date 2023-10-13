اليوان الصيني يستقر وينجو من التأثير السلبي لبيانات اقتصادية

نجا اليوان الصيني والدولار الأسترالي والنيوزيلندي من التأثير السلبي لبيانات أسعار المستهلكين والمنتجين الضعيفة في الصين، إذ منح تباطؤ وتيرة التراجع في إحصاءات التجارة بعض الأمل في استقرار العملات، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتلقّى الدولار دعمًا بعد أن أظهرت بيانات، يوم الخميس، ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بسبب قفزة في تكاليف الإيجارات خلال سبتمبر. وعلى الرغم من أن الاعتدال المطرد في ضغوط التضخم الأساسية عزز التوقعات بأن المركزي الأمريكي لن يرفع أسعار الفائدة، الشهر المقبل، فقد جاءت البيانات لتزيد من فرص بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لبعض الوقت.

وقال ديفيد دويل، رئيس قسم الاقتصاد في ماكواري، في مذكرة: “تكشف بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر عن المزيد من التحديات فيما يتعلق بأحدث الجهود المستمرة لدفع التضخم نحو هدف (المركزي الأمريكي) البالغ 2%”.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، قليلًا إلى 106.38 خلال ساعات العمل الآسيوية، متخليًا عن أعلى مستوى سجله يوم الخميس عند 106.6.

وارتفع اليورو 0.2 % تقريبًا إلى 1.0549 دولار، بعد تراجعه خلال الليل مقابل الدولار، وارتفع الجنيه الإسترليني 0.2% أيضًا إلى 1.2202 دولار.