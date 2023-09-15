اليوان الصيني قرب ذروة أسبوعين بعد بيانات اقتصادية قوية

صعد سعر اليوان الصيني بالسوق الآسيوية، يوم الجمعة، مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف مكاسبه مقابل الدولار الأمريكي، التي توقفت مؤقتًا أمس، على وشك ملامسة أعلى مستوى فى أسبوعين، بعد بيانات اقتصادية قوية فى الصين، وفق موقع “إنفيستنج دوت كوم”.

والعملة الصينية “اليوان” على وشك تحقيق أكبر مكسب أسبوعي، خلال ثلاثة الأشهر الأخيرة، حيث قدّمت السلطات الصينية أقوى دفاع لها حتى الآن من خلال التحذيرات الشفهية، وحدَّدت السعر المرجعي لليوان مقابل الدولار الأمريكي عند أقوى هامش على الإطلاق‎.‎

وتراجع الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني بنسبة 0.4% إلى 7.2606، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 7.2888، وسجل أعلى مستوى عند 7.2953.

وأنهى اليوان الصيني تعاملات الخميس منخفضًا بنسبة 0.3% مقابل الدولار الأمريكي، فى أول خسارة فى غضون أربعة الأيام الأخيرة، بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح، بعدما سجل، فى وقت سابق، أعلى مستوى فى أسبوعين عند 7.2604.

وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح، تراجعت العملة الصينية بعد قرار جديد من بنك الشعب الصيني لتحفيز النشاط الاقتصادي فى البلاد، حيث خفّض حجم السيولة التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها فى الاحتياطي للمرة الثانية خلال العام الحالي.

وقلَّص بنك الشعب الصيني، يوم الخميس، نسبة الاحتياطي الإلزامي لمعظم البنوك المحلية بمقدار 25 نقطة أساس، وقال إن المتوسط المرجَّح لنسبة الاحتياطي المطلوب للبنوك سيبلغ 7.4% بعد التخفيض‎.‎