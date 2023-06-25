اليوان الصينى يكتسب حصة أكبر في المدفوعات العالمية خلال مايو

ذكر تقرير صادر عن جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، وهي مزود عالمي لخدمات الرسائل المالية، أن حصة العملة الصينية اليوان في المدفوعات العالمية ارتفعت في مايو الماضي، بحسب وكالة شينخوا.

وحسب التقرير، ارتفعت الحصة العالمية لليوان من 2.29 % في أبريل إلى 2.54 % في الشهر الماضي، فيما ظلت العملة الصينية خامس أكثر العملات نشاطاً.

وفي شهر مارس الماضي، ارتفعت قيمة المدفوعات باليوان بنسبة 20.38 % عن الشهر الأسبق، وهي أعلى من الزيادة لكافة عملات الدفع والتي بلغت 8.75 %.

وفيما يتعلق بالمدفوعات الدولية، باستثناء منطقة اليورو، احتل اليوان المرتبة السادسة بحصة بلغت 1.51 % الشهر الماضي.

ووفقاً للتقرير، تعد منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة في الصين أكبر سوق لمعاملات اليوان الصيني الخارجية، حيث استحوذت على 73.48 %، تليها بريطانيا بـ5.17 % وسنغافورة بـ3.84 %.