الين يواصل الهيوط وسط انتشار ‏الحديث عن تدخل السلطات اليابانية

تراجع سعر الين الياباني، خلال التعاملات السوق الآسيوية اليوم الأربعاء مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية، ليستأنف خسائره مقابل الدولار الأمريكي، مقتربًا مرة أخرى من أدنى مستوى فى عام، بسبب الصعود الواسع حاليًا فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

وجرى تداول الين لدقائق معدودة أمس الثلاثاء دون حاجز 150 يناً لكل دولار، وذلك لأول مرة منذ كتوبر 2022، قبل أن يرتفع على نطاق واسع، فى أمر أثار التكهنات بأن السلطات اليابانية تدخلت بالفعل فى سوق الصرف الأجنبية لدعم الين ضد الضعف المفرط.

وارتفع الدولار مقابل الين بأكثر من 0.2% إلى (149.32 ين)، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (148.99 ين)، وسجل أدنى مستوى عند (148.95 ين).

وحقق الين بالأمس الثلاثاء ارتفاعًا بنسبة 0.6% مقابل الدولار، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة، وبأكبر مكسب يومي منذ 23 أغسطس الماضي، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى عام عند 150.16 يناً لكل دولار أمريكي.