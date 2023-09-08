الين يواصل التعافي وسط تحذيرات من الضعف المفرط

ارتفع الين الياباني بالسوق الآسيوية اليوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل التعافي لليوم الثالث على التوالي من أدنى مستوى فى عشرة أشهر مقابل الدولار الأمريكي، فى ظل تباطؤ العائد على سندات الخزانة الأمريكية.

يأتي ارتفاع الين وسط تصاعد التحذيرات من المسئولين اليابانيين ضد الضعف المفرط فى سعر العملة المحلية، وضد عمليات البيع المكثفة للين فى سوق صرف العملات الأجنبية.

وتراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.50% إلى (146.58 ين)، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (147.29 ين)، وسجل أعلى مستوى عند (147.38 ين).

وحقق الين أمس الخميس ارتفاعًا بنسبة 0.25% مقابل الدولار، فى ثاني مكسب يومي على التوالي، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى عشرة أشهر عند 147.87 ينات لكل دولار.