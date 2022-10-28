الين يهبط الجمعة بعد تمسك بنك اليابان بالتيسير النقدي.. والدولار يرتفع

هبط سعر الين الياباني خلال تعاملات اليوم الجمعة مع‭‭‭ ‬‬‬تمسك بنك اليابان المركزي بسياسات التيسير النقدي، في الوقت الذي يحاول فيه الدولار الأمريكي التعافي من خسائر كان قد تكبّدها في مطلع الأسبوع؛ على خلفية التوقعات بأن يلمح مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تباطؤ وتيرته في رفع أسعار الفائدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع الدولار في أحدث التعاملات 0.8% مقابل الين إلى 147.43، بعدما أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة قصيرة الأجل ثابتة دون تغيير عند 0.1% وتعهُّده بأن يظل عائد السندات لأجل عشر سنوات عند صفر بالمئة، كما كان متوقَّعًا.

وقال هاروهيكو كورودا، محافظ بنك اليابان: “لا نخطط لرفع أسعار الفائدة أو التوجه للخروج (من سياسة التيسير) في أي وقت قريبًا”.

وأضاف أنه سيجري تغيير السياسات إذا اقترب معدل التضخم في اليابان من اثنين بالمئة، لكن ذلك سيُعلَن للأسواق بوضوح.

وارتفع الدولار أيضًا مقابل كل من الجنيه الإسترليني، الذي انخفض 0.4% إلى 1.1516 أمام دولار، ومقابل اليورو، الذي تراجع 0.2% إلى 0.9941 أمام الدولار مع توخّي المستثمرين القليل من الحذر.

وتحاول العملة الموحدة التعافي عقب انخفاضها 1% في اليوم السابق، بعدما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.