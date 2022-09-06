الين يهبط الثلاثاء لأدنى مستوى في 24 عاما

التقط الدولار أنفاسه يوم الثلاثاء بعد ارتفاع حاد لكنه بلغ أعلى مستوياته في 24 عاما مقابل الين الياباني الحساس لتحركات أسعار الفائدة، مع تشديد السياسة النقدية الأمريكية واتساع الفجوة مع أسعار الفائدة المنخفضة في اليابان، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وهوى سعر الين الياباني إلى 140.97 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1998، وتم تداوله في أحدث المعاملات عند 140.91 مقابل الدولار.

وقال جالفين شيا، محلل الأسواق الناشئة في ناتوست ماركتس “بعدما رأينا كسر حاجز 140…الزخم يميل نحو ضعف الين”.

وتراجعت العملة الأمريكية بشكل طفيف من أعلى مستوياتها مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، على الرغم من أن مخاوف الركود وأزمة الغاز حدت من صعود العملتين.

وارتفع اليورو 0.36 % إلى 0.99605 دولار بعد أن سجل أدنى مستوى له في عقدين عند 0.9876 دولار يوم الاثنين مع تزايد الاحتمالات بقضاء فصل الشتاء بدون الغاز الروسي.

وأوقفت روسيا تدفق الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا إلى أجل غير مسمى، وألقت باللوم في البداية على تسرب نفطي في محطة ضغط، لكنها ربطت وقف التدفقات يوم الاثنين بالعقوبات التي فرضها الغرب.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.54 % عند 1.1585 مقابل الدولار، بعد أن انزلق إلى أدنى مستوياته في عامين ونصف العام عند 1.1444 دولار يوم الإثنين.

وتراجع مؤشر الدولار 0.02 % إلى 109.58 بعد ارتفاعه إلى 110.27 يوم الاثنين.