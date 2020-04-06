الين ينخفض في تعاملات الاثنين مع استعداد الحكومة اليابانية لإعلان حالة الطوارئ

وقلص الجنيه الإسترليني خسائره أمام الدولار والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" بعدما أكدت بريطانيا أن رئيس الوزراء بوريس جونسون مستمر في قيادة الحكومة بعدما أمضى الليلة في المستشفى لإجراء فحوص حيث مازال يعاني من أعراض الإصابة بالفيروس.

هبطت العملة اليابانية “الين” في تعاملات اليوم الاثنين، بعدما أوردت وسائل إعلام يابانية أن رئيس الوزراء شينزو آبي قد يعلن حالة طوارئ قريبًا، ربما غدًا الثلاثاء؛ للحد من زيادة باعثة على القلق في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ، المعروف اصطلاحيًّا بـ”كوفيد- 19″.

وقلص الجنيه الإسترليني خسائره أمام الدولار والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، بعدما أكدت بريطانيا أن رئيس الوزراء بوريس جونسون مستمر في قيادة الحكومة بعدما أمضى الليلة في المستشفى لإجراء فحوص، حيث ما زال يعاني أعراض الإصابة بالفيروس.

وكان الدولار في موقف متراجع أمام “اليورو” بعدما أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن الشركات بالولايات المتحدة خفّضت الوظائف بسرعة بالغة، بينما يدفع وباء كوفيد- 19 الاقتصاد العالمي لركود شديد.

وهبط الين بنسبة 0.6% إلى 109.14 أمام الدولار. وتراجع مقابل اليورو والدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

كانت صحيفة “يوميوري” قد نشرت ما يفيد بأن آبي قد يعلن حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا، الثلاثاء، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد حالات الإصابة بالفيروس في العاصمة طوكيو الألف حالة.

وأظهرت مسودة وثيقة اطلعت عليها “رويترز” أن اليابان ستتعهد باتخاذ “كل الخطوات”، بما يشمل السياسات المالية والنقدية والضريبية؛ لمكافحة التداعيات المتفاقمة لانتشار الفيروس، في إطار حزمة تحفيز ستجري الموافقة عليها، الثلاثاء أيضًا.

وقلّص الإسترليني خسائره ليجري تداوله عند 1.2263 دولار. ومقابل اليورو، سجل 88.18 بنس.

وفي المعاملات الخارجية استقر اليوان الصيني عند 7.1032 مقابل الدولار بعدما سجل البر الرئيسي للصين 39 إصابة جديدة بكورونا، أمس الأحد، جميعها عدا واحدة لقادمين من الخارج، ارتفاعًا من 30 حالة في اليوم السابق.

وتراجع الدولار قليلًا إلى 1.0812 لليورو، واستقر عند 0.9778 فرنك سويسري.