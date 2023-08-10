الين يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 5 أسابيع بسبب المركزي ‏الياباني

تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً أدنى مستوى فى خمسة أسابيع، بسبب البنك المركزي الياباني وتزايد رهانات السوق على خروجه البطيء من السياسة النقدية السهلة، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

وأوضحت بيانات صادرة هذا الأسبوع فى طوكيو، أن ثالث أكبر اقتصاد فى العالم لا يزال ضعيفاً، وأنه هناك حاجة لاستمرار الإجراءات التحفيزية لأطول فترة ممكنة حتى يستعيد الاقتصاد كامل عافيته.

وارتفع الدولار مقابل الين قرابة 0.3% إلى (144.08 ين) الأعلى منذ 7 يوليو الماضي، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (143.71 ين)، وسجل أدنى مستوى عند (143.63 ين).

فقد الين الياباني أمس الأربعاء نسبة 0.25% مقابل الدولار الأمريكي، فى ثالث خسارة يومية على التوالي، بسبب توقعات استمرار اختلاف مسار السياسة النقدية فى اليابان و الولايات المتحدة.

الاقتصاد الياباني

أظهرت بيانات هذا الأسبوع فى طوكيو، أن الإنفاق الاستهلاكي الياباني تقلص للشهر الرابع في يونيو، مما يؤكد التحدي الذي يواجه صانعي السياسة بالبنك المركزي الياباني، حيث لا يزال الاقتصاد ضعيفًا على الرغم من انتهاء قيود كوفيد-19 قبل عدة أشهر.

ويشير تباطأ نمو الأجور الاسمية إلى أن الشركات اليابانية ستحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لزيادة الرواتب لدفع دورة نمو حميدة، والسماح للبنك المركزي بالنظر في الخروج من السياسة النقدية المرنة.