الين يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 10 أشهر بسبب «الاحتياطي ‏الفيدرالي»

تراجع الين الياباني بالسوق الآسيوية يوم الخميس، مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره، لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مسجلًا أدنى مستوى فى عشرة أشهر، بسبب ارتفاع عائد السندات الأمريكية الواسع، عقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حسبما ذكر موقع “إنفيستنج دوت كوم”.

يظل تراجع الين محدودًا حتى الآن، مع انطلاق فعاليات اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني، بعدما أثار محافظ البنك “كازو أويدا” مؤخرًا التكهنات بشأن تحرك وشيك بعيدًا عن أسعار الفائدة السلبية.

وارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.1% إلى (148.46 ين) الأعلى منذ نوفمبر 2022، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (148.34 ين)، وسجل أدنى مستوى عند (148.17 ين).

وفقَد الين بالأمس نسبة 0.3% مقابل الدولار، فى ثاني خسارة يومية على التوالي، بعد توقف متشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.