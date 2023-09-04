الين يسجل ارتفاعا هامشيا في مستهل تعاملات الأسبوع

ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية خلال تعاملات اليوم الإثنين مقابل سلة من العملات العالمية، فى ارتفاع هامشي مقابل الدولار الأمريكي فى مستهل تعاملات الأسبوع، لتحوم التداولات الحالية حول حاجز 146 ينات لكل دولار، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وسجل الين أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع مقابل الدولار، قبل أن يتراجع فى وقت تالي بسبب الانتعاش الواسع فى عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

وتراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.15% إلى (146.02 ين)، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (146.25 ين)، وسجل أعلى مستوى عند (146.25 ين).

فقد الين يوم الجمعة نسبة 0.5% مقابل الدولار، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى 3 أسابيع عند 144.44 ينات.

وحقق الين ارتفاع هامشي بنحو 0.1% مقابل الدولار الأسبوع الماضي، فى أول مكسب أسبوعي فى غضون الخمسة أسابيع الأخيرة، بفضل عمليات تعافي نسبية من مستويات منخفضة، بعدما سجل فى وقت سابق من تعاملات الأسبوع أدنى مستوى فى تسعة أشهر عند 147.37 ينات.