الين يسجل أعلى مستوى فى أسبوع قبل بيانات الوظائف الأمريكية

ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً أعلى مستوى فى أسبوع، بفضل انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حسبما ذكر موقع إنفيستنج دوت كوم.

وأدت البيانات الاقتصادية الضعيفة بشكل عام فى الولايات المتحدة إلى تقليص احتمالات مزيد من رفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ولإعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم، صدور بيانات الوظائف الجديدة التي أضافها الاقتصاد الأمريكي خلال أغسطس.

تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.2% إلى (145.23 ين)، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (145.53 ين)، وسجل أعلى مستوى عند (145.70 ين).

عند تسوية الأسعار يوم الخميس، حقق الين ارتفاعاً بنسبة 0.5% مقابل الدولار، فى ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة، بفضل انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

وفي أغسطس المنصرم، فقدت العملة اليابانية “الين” نسبة 2.3% مقابل العملة الأمريكية “الدولار” فى رابع خسارة شهرية فى غضون الخمسة أشهر الأخيرة، بسبب تمسك البنك المركزي الياباني بالسياسة النقدية شديدة السهولة وأسعار الفائدة السلبية.