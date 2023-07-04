الين يستقر وسط ترقب الأسواق لتدخل السلطات والدولار الاسترالي يتراجع

استقر الين خلال تعاملات اليوم الثلاثاء لكنه ظل معرضا لمزيد من التراجع وسط ترقب الأسواق لمؤشرات على تدخل السلطات اليابانية، وانخفض الدولار الاسترالي بعد أن قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأبقى بنك الاحتياطي الاسترالي أسعار الفائدة عند 4.10% قائلا إنه يحتاج للمزيد من الوقت لتقييم تأثير الزيادات السابقة، لكنه حذر من أن الأمر قد يتطلب المزيد من التشديد النقدي لخفض التضخم.

وظل المستثمرون في أسواق العملات في حالة ترقب للتدخل المحتمل من جانب السلطات اليابانية لوقف خسائر الين.

وسجل الين 144.64 للدولار في أحدث التعاملات الأسيوية، لكنه ظل قريبا من أدنى مستوى في ثمانية أشهر الذي وصل إليه الأسبوع الماضي عند 145.07 للدولار، والذي دفع وزير المالية شونيشي سوزوكي إلى التحذير من بيع الين المفرط.

وقال ماساتو كاندا، نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية، يوم الثلاثاء إن المسؤولين يتواصلون بشكل وثيق مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ومسؤولين أجانب آخرين كل يوم تقريبا بشأن العملات والأسواق المالية الأوسع.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.3 % إلى 0.6654 دولار بعد قرار بنك الاحتياطي الأسترالي، مبددا مكاسب سجلها في مستهل التعاملات.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، 0.097 % إلى 103.05 بعد أن أظهرت بيانات خلال ليل الاثنين تراجع قطاع الصناعة الأمريكي بشكل أكبر في يونيو، ليسجل مستويات شهدتها البلاد لآخر مرة في أعقاب الموجة الأولى لجائحة كوفيد-19.

وتراجع اليورو 0.13 % إلى 1.0897 دولار، كما انخفض الجنيه الإسترليني 0.05 % خلال اليوم ليصل في أحدث التعاملات إلى 1.2685 دولار. وهبط الدولار النيوزيلندي أيضا 0.15 % إلى 0.614 دولار.