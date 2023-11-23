الين يستأنف مكاسبه الخميس وسط رقابة السلطات اليابانية

ارتفع الين الياباني بالسوق الآسيوية خلال تعاملات اليوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف مكاسبه التي توقفت على مدار يومين مقابل الدولار الأمريكي، في طريقه صوب أعلى مستوى في شهرين، وسط الرقابة المكثفة من السلطات اليابانية لتداولات العملة في سوق العملات الأجنبية.

سارع وزير المالية الياباني الأسبوع الماضي بالتدخل اللفظي لدعم العملة، بعد اقترابها من المستويات الأدنى منذ عام 1990 حول 152 ينات لكل دولار، ليدخل الين في موجة قوية من الصعود حتى مستويات 147 ينات لكل دولار.

تراجع الدولار مقابل الين بأكثر من 0.3% إلى (149.03 ين)، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (149.53 ين)، وسجل أعلى مستوى عند (149.55 ين).

أنهي الين تعاملات يوم الأربعاء منخفضاً بنسبة 0.8% مقابل الدولار، في ثاني خسارة يومية على التوالي، ضمن عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى في شهرين عند 147.15 ينات لكل دولار.