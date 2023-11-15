الين يستأنف خسائره بسبب انكماش الاقتصاد الياباني

تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية اليوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف خسائره مقابل الدولار الأمريكي، والتي توقفت بالأمس ضمن عمليات تعافي من أدنى مستوى فى 13 شهرًا ، يأتي هذا التراجع بعدما أظهرت بيانات انكماش فاق التوقعات للاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث من هذا العام، وفق ما ذكره إنفيستنج دوت كوم.

ويكبح خسائر العملة اليابانية تصريحات وزير المالية الياباني حول تحركات العملة فى سوق الفوركس، إضافة إلى الهبوط المستمر حاليًا فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

وارتفع الدولار مقابل الين قرابة 0.3% إلى (150.79 ين)، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (150.38 ين)، وسجل أدنى مستوى عند (150.25 ين).

حقق الين أمس الثلاثاء، ارتفاعا بنسبة 0.9% مقابل الدولار، فى أول مكسب فى غضون السبعة أيام الأخيرة، وبأكبر مكسب منذ 13 يوليو الماضي، بعدما سجل فى اليوم السابق أدنى مستوى فى 13 شهرًا عند 151.90 ينات.

بخلاف عمليات الشراء من مستويات رخيصة، يعد هذا المكسب اليومي الأكبر فى أربعة أشهر إلى تصريحات وزير المالية الياباني، إضافة إلى بيانات أقل من التوقعات عن أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة.

قال وزير المالية الياباني “شونيتشي سوزوكي أمس الثلاثاء، إنه يراقب عن كثب تحركات العملة فى سوق الفوركس، مضيفا: سنستمر فى اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للتصدي لتحركات سوق الصرف الفوضوية”.