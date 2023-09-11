الين يرتفع والدولار يتراجع قبل بيانات التضخم في أمريكا

قفز الين يوم الإثنين بعد تصريحات لمحافظ بنك اليابان كازو أويدا عززت الآمال في أن البلاد قد تدخل قريبا عصرا جديدا بعيدا عن أسعار الفائدة السلبية، في حين انخفض الدولار قبل بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي من المقرر صدورها هذا الأسبوع.

وارتفعت العملة اليابانية بأكثر من واحد بالمئة لتلامس أعلى مستوى في أسبوع عند 145.99 للدولار، مدعومة بتصريح أويدا مطلع الأسبوع بأن البنك المركزي قد ينهي سياسة سعر الفائدة السلبية عندما يقترب من الوصول لمعدل التضخم المستهدف عند 2%.

وقال أويدا في مقابلة مع صحيفة يوميوري إن بنك اليابان يمكن أن يكون لديه بيانات كافية بحلول نهاية العام لتحديد ما إذا كان يمكنه إنهاء أسعار الفائدة السلبية.

في غضون ذلك، تراجعت العملة الأمريكية قبل بيانات التضخم في الولايات المتحدة المقرر نشرها يوم الأربعاء، مع ترقب المتداولين لمعرفة ما إذا كان أكبر اقتصاد في العالم يمضي بالفعل باتجاه “هبوط ناعم” وما إذا كان يتعين على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المضي قدما في رفع أسعار الفائدة.

وقفز الجنيه الاسترليني بنحو 0.5 % مقابل الدولار إلى 1.2523 دولار، مبتعدا عن أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي.

كما ارتفع اليورو 0.36 % إلى 1.0738 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي سجل بالأسبوع الماضي مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي، 0.31 % إلى 104.53.

وقفز الدولار الأسترالي 0.95 بالمئة إلى 0.6439 دولار وزاد الدولار النيوزيلندي 0.79 % إلى 0.5930 دولار.