الين يرتفع قليلاً عقب تصريحات مسئول تنفيذي سابق بالبنك ‏المركزي الياباني

ارتفع الين الياباني قليلًا بالسوق الآسيوية، اليوم الخميس، مقابل سلة من العملات العالمية، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الأيام الأربعة الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوع، وعقب تصريحات مسئول تنفيذي سابق بالبنك المركزي الياباني.

وحول احتمالات قيام بنك اليابان بإنهاء سياسة سعر الفائدة السلبية فى وقت مبكر من يناير المقبل، يواصل رفع تكاليف الاقتراض قصير الأجل إذا تمكّن الاقتصاد من التغلب على المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين في الخارج.

وتراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.1% إلى (150.82 ين)، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (150.97 ين)، وسجل أعلى مستوى عند (150.99 ين).

فقَد الين يوم الأربعاء نسبة 0.45% مقابل الدولار، فى ثالث خسارة يومية على التوالي، وسجل أدنى مستوى فى أسبوع عند 151.06 ينات، بسبب تصريحات محافظ بنك اليابان “كازو أويدا” أمام البرلمان الياباني.

شدد أويدا من جديد على عزم بنك اليابان المركزي الإبقاء على السياسة النقدية التحفيزية شديدة التساهل، لدعم التعافي الاقتصادي فى البلاد، وتحقيق مستهدف التضخم على المدى المتوسط.