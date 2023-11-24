الين يرتفع بعد بيانات التضخم فى اليابان

ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك بعد صدور بيانات التضخم فى اليابان.

وأظهرت بيانات التضخم فى اليابان تنامي الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الياباني، والتي قد تدفعه إلى الخروج من السياسة التيسيرية شديدة التساهل وأسعار الفائدة السلبية قبل مرور وقت طويل.

وتراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.1% إلى (149.40 ين)، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (149.54 ين)، وسجل أعلى مستوى عند (149.71 ين).

أنهي الين تعاملات يوم الخميس مستقرًا دون أي تغيير مقابل الدولار، بعد تراجع على مدار يومين ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى شهرين عند 147.15 ينات لكل دولار.