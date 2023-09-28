الين يحاول التعافي من قاع 11 شهرا أمام الدولار وسط حالة تأهب قصوى

سجل سعر الين الياباني صعودًا بالسوق الآسيوية، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقابل سلة من العملات العالمية، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى 11 شهرًا، مقابل الدولار الأمريكي، مستفيدًا من التوقف المؤقت لصعود العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجَل عشر سنوات.

واقترب الين من التداول دون الحاجز المحوري عند 150 ينًا لكل دولار، يجعل المتعاملون فى حالة تأهب قصوى تحسبًا لأية علامات تدخُّل من جانب السلطات اليابانية لحماية العملة من الضعف المفرط.

وتراجع الدولار مقابل الين قرابة 0.2% إلى 149.37 ين، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 149.62 ين، وسجل أعلى مستوى عند 149.63 ين.

فقد الين يوم الأربعاء نحو 0.4% مقابل الدولار، فى رابع خسارة يومية على التوالي، وسجل أدنى مستوى فى 11 شهرًا عند 149.70 ينًا لكل دولار، بسبب ارتفاع العوائد على السندات الأمريكية.