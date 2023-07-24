الين يتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوعين وسط التكهنات حول ‏اجتماع «المركزي الياباني»

صعد سعر الين الياباني بالسوق الأوروبية خلال تعاملات اليوم الإثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي، فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب فى غضون السبعة أيام الأخيرة، وسط التكهنات حول نتائج اجتماع البنك المركزي الياباني هذا الأسبوع.

حيث من المستبعد قيام البنك بإجراء أي تعديلات على أدوات السياسة النقدية فائقة السهولة، خاصة تعديل التحكم فى منحنى العائد على السندات اليابانية، هذا التحكم الذي زادت حوله التوقعات خلال الفترة الأخيرة.

وانخفض الدولار مقابل الين بنسبة 0.3% إلى (141.34 ين)، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (141.81 ين)، وسجل أعلى مستوى عند (141.81 ين).

وأنهى الين تعاملات الجمعة منخفضاً بنسبة 1.3% مقابل الدولار، فى سادس خسارة يومية على التوالي، وبأكبر خسارة يومية منذ 28 أبريل الماضي، وسجل أدنى مستوى فى أسبوعين عند 141.95 ينات لكل دولار أمريكي.

تعاذ تلك الخسارة اليومية الأكبر فى غضون الثلاثة أشهر الأخيرة إلى تقرير لوكالة “رويترز ” يفيد بأن بنك اليابان المركزي يميل نحو الحفاظ على سياسة التحكم في منحنى العائد دون تغيير.

وفقد الين نسبة 2.3% مقابل الدولار الأسبوع المنصرم، فى أول خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة، وبأكبر خسارة أسبوعية فى عام 2023، تحديداً منذ أكتوبر 2022.