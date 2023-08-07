الين يتفاعل سلبيًا مع ملخص آراء البنك المركزي الياباني

تراجع الين الياباني بالسوق الآسيوية اليوم الإثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليتخلى سريعاً عن أعلى مستوى فى أسبوع مقابل الدولار الأمريكي، في طريقه صوب تكبد أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة، حيث تتفاعل العملة سلبياً مع ملخص أراء البنك المركزي الياباني.

عززت أراء أعضاء البنك المركزي الياباني احتمالات الإبقاء على السياسة النقدية المرنة و أسعار الفائدة السلبية حتى نهاية هذا العام على الأقل، مع ألقاء الضوء بالمزيد من التحكم المرنة فى منحني العائد على السندات بحسب احتياجات الاقتصاد وتطور الأسعار والأجور فى البلاد.

ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.5% إلى (142.29 ين)، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (141.64 ين)، وسجل أدنى مستوى عند (141.50 ين) الأدنى فى نحو أسبوع.

أنهى الين تعاملات الجمعة مرتفعاً بنسبة 0.6% مقابل الدولار، فى ثالث مكسب يومي على التوالي، بعد بيانات ضعيفة عن الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة خلال يوليو.

وفقدت العملة اليابانية “الين” نسبة 0.4% الأسبوع المنصرم مقابل العملة الأمريكية ” الدولار” فى ثاني خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة، وسجلت فى وقت سابق من تعاملات الأسبوع أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 143.88 ينات لكل دولار بسبب الارتفاع الواسع فى العائد على السندات الأمريكية.