الين يتخلى عن ذروة 5 أسابيع مقابل اليورو بسبب عمليات جني ‏الأرباح

تراجع الين الياباني بالسوق الآسيوية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليتخلى عن أعلى مستوى فى خمسة أسابيع مقابل اليورو، وبصدد تحقيق أول مكسب خلال الثمانية أيام الأخيرة، بسبب عمليات التصحيح و جني الأرباح، وفق ما نشره موقع إنفيستنج دوت كوم.

ويظل الين مرشحًا لمزيد من الصعود، فى ضوء التكهنات القوية حول اقتراب البنك المركزي الياباني من الخروج من سياسة أسعار الفائدة السلبية، في المقابل زادت احتمالات التخفيضات المبكرة فى أسعار الفائدة الأوروبية عقب بيانات التضخم فى أوروبا وتعليقات حذرة لبعض مسؤولي البنك المركزي الأوروبي.

ارتفع اليورو مقابل الين بنسبة 0.2% إلى 159.09، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 158.84، وسجل أدنى مستوى عند 158.68.

حقق الين بالأمس ارتفاعاً بنسبة 0.4% مقابل اليورو، فى سابع مكسب يومي على التوالي، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ أوائل يوليو الماضي، وسجل أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 158.58 ينات لكل يورو.