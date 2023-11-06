الين يتحرك فى المنطقة السلبية بمستهل تعاملات الأسبوع

تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية اليوم الإثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليتحرك فى المنطقة السلبية فى مستهل تعاملات الأسبوع، فى طريقه صوب تكبد أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك عقب تصريحات محافظ بنك اليابان المركزي “كازو أويدا”، والتي عززت من احتمالات استمرار السياسة النقدية التحفيزية “شديدة التساهل” لأطول فترة ممكنة.

ويكبح اتساع التراجع الحالي فى سعر صرف الين، التطورات الأخيرة فى سوق سندات الولايات المتحدة، والهبوط الحاد فى العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات، بسبب انحسار احتمالات رفع أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل.

وارتفع الدولار مقابل الين بنحو 0.25% إلى (149.68 ين)، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (149.32 ين)، وسجل أدنى مستوى عند (149.32 ين).

وحقق الين يوم الجمعة ارتفاعاً بنسبة 0.7% مقابل الدولار، فى ثالث مكسب يومي على التوالي، بعد بيانات وظائف أقل من التوقعات فى الولايات المتحدة خلال أكتوبر.

وعلى مدار الأسبوع المنصرم، حقق الين ارتفاعاً بنسبة 0.2% مقابل الدولار، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، بعدما سجل فى وقت سابق من تعاملات الأسبوع أدنى مستوى فى عام عند 151.72 ينات.