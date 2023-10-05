الين يبتعد عن أدنى مستوى فى عام وسط توقعات تدخل ‏السلطات اليابانية

ارتفع الين الياباني على نطاق واسع بالسوق الأسيوية خلال تعاملات اليوم الخميس مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية، بصدد تحقيق ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي، مبتعدًا عن أدنى مستوى فى عام، فى ظل النشاط المتزايد لعمليات شراء العملة من مستويات رخيصة، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

الصعود القوي والابتعاد السريع والواضح عن حاجز 150 ينات لكل دولار، يعزز التوقعات التي تشير إلى أن السلطات اليابانية تدخلت بالفعل فى سوق الصرف الأجنبي لدعم الين ضد الضعف المفرط.

وتراجع الدولار مقابل الين بنحو 0.6% إلى (148.26 ين)، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (149.12 ين)، وسجل أعلى مستوى عند (149.13 ين).

فقد الين بالأمس الأربعاء نحو 0.1% مقابل الدولار، بعد ارتفاع فى اليوم السابق بنسبة 0.6 % ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى عام عند 150.16 ينات لكل دولار أمريكي.