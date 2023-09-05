الين قرب قاع 9 أشهر مقابل الدولار الأمريكي

هبط سعر الين الياباني خلال تعاملات السوق الأسيوية يوم الثلاثاء، مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، على وشك ملامسة أدنى مستوى فى 9 أشهر، بسبب الارتفاع الحالي فى عوائد سندات الولايات المتحدة.

تداول الين قرب مستويات متدانية وحواجز نفسية مهمة، قد يدفع السلطات اليابانية إلى التدخل لدعم العملة المحلية ضد الضعف المفرط، بينما يتوقع بعض المحللين بصعوبة التدخل قبل بلوغ الحاجز المحوري عند 150 ينات لكل دولار.

ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.2% إلى (146.77 ين)، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (146.47 ين)، وسجل أدنى مستوى عند (146.37 ين).

فقد الين بالأمس نسبة 0.15% مقابل الدولار، فى ثاني خسارة يومية على التوالي، بسبب مخاوف فروق العوائد بين اليابان والولايات المتحدة.