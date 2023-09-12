«الين» قرب ذروة أسبوعين بفضل الآمال حول الفائدة اليابانية

ارتفع الين الياباني قليلًا يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،فى طريقه صوب ملامسة أعلى مستوى فى أسبوعين مرة أخرى ،بفضل تجدد الآمال حول قرب انتهاء مرحلة الفائدة السلبية فى اليابان.

تجددت تلك الآمال عقب تعليقات أكثر تشددًا من محافظ بنك اليابان “كازو أويدا” فى مقابلة صحفية ،ربط خلالها إمكانية الحصول على بيانات كافية لإجراء تعديل فى أدوات السياسة النقدية والتخلي عن أسعار الفائدة السلبية.

تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.1% إلى (146.43 ين) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (146.57 ين)، وسجل أعلى مستوى عند (146.80 ين).

حقق الين يوم الاثنين ارتفاعًا بنسبة 0.8% مقابل الدولار ، بأكبر مكسب يومي منذ 12 يوليو الماضي ،وسجل أعلى مستوى فى أسبوعين عند 145.90 ينات ،مع تسارع عمليات التعافي من أدنى مستوى فى عشرة أشهر عند 147.87 ينات لكل دولار.

ويعاذ هذا المكسب اليومي الأكبر فى شهرين إلى تصريحات محافظ البنك المركزي الياباني “كازو أويدا” التي عززت الآمال حول اقتراب مرحلة جديدة للسياسة النقدية فى ثالث أكبر اقتصاد فى العالم.

قال محافظ بنك اليابان” كازو أويدا” في مقابلة صحفية خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن البنك قد يحصل على بيانات كافية بحلول نهاية العام لتحديد ما إذا كان بإمكانه إنهاء أسعار الفائدة السلبية.