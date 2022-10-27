الين عند ذروته في أسبوعين مع ترقب قرار بنك اليابان المركزي

صعد سعر الين الياباني إلى أعلى مستوياته أمام الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس، في أعقاب موجة من عمليات البيع المكثفة، حيث يعيد التجار النظر في وتيرة رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي – البنك المركزي الأمريكي- قبيل صدور قرار بنك اليابان.

وبدأ البنك المركزي في اليابان اجتماعه الذي يستمر ليومين، على أن يعلن قرار الفائدة غدًا الجمعة، وسط توقعات بإبقائه على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة دون تغيير، رغم تسارع التضخم خلال الأشهر الأخيرة في البلاد.

ويلقى الين دعمًا من التوقعات بأن الحكومة اليابانية ستتدخل للحد من ضعف العملة المحلية إذا احتفظ بنك اليابان بسياسته النقدية التيسيرية للغاية خلال هذا الاجتماع.

ومع ذلك، تظل العملة اليابانية هي أسوأ عملات مجموعة الدول العشر هذا العام بانخفاض بأكثر من 20% حتى الآن، حيث ركزت الأسواق على فجوة عوائد السندات الآخذة في الاتساع بين الولايات المتحدة واليابان.

وانخفضت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.39% إلى 145.75 ين، وهو أدنى مستوياته في أسبوعين.