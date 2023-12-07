الين عند ذروة 5 أسابيع مقابل الجنيه ‏الإسترليني

ارتفع الين الياباني بالسوق الأوروبية، يوم الخميس، مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه، لليوم الخامس على التوالي مقابل الجنيه الإسترليني، مسجلًا أعلى مستوى فى خمسة أسابيع، بفضل انحسار مخاوف اتساع فجوة أسعار الفائدة بين اليابان والمملكة المتحدة.

وذلك فى ضوء التكهنات القوية حول اقتراب البنك المركزي الياباني من الخروج من سياسة أسعار الفائدة السلبية، وفى المقابل انتهت دورة التشديد النقدي الحالية لبنك إنجلترا على حسب معظم تعليقات مسئولي البنك، وتوالي البيانات التي تؤشر على عدم الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة البريطانية مرة أخرى.

تراجع الجنيه مقابل الين بنسبة 0.5% إلى 184.07 الأدنى منذ 3 نوفمبر الماضي، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 184.99، وسجل أدنى مستوى عند 184.07.

وفَقَد الجنيه الإسترليني، أمس، نسبة 0.2% مقابل الين الياباني، فى رابع خسارة يومية على التوالي، بعد تعليقات محافظ بنك إنجلترا “أندرو بيلي” حول تقرير الاستقرار المالي فى المملكة المتحدة.