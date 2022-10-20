الين عند أدنى مستوى في 32 عاما أمام الدولار

واصلت العملة اليابانية هبوطها أمام الدولار ووصلت إلى 150 ينا أمام العملة الأمريكية للمرة الأولى منذ العام 1990، ما أثار تكهنات حول تدخل جديد محتمل من اليابان لدعم الين، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقرابة الساعة 07,40 بتوقيت جرينيتش، كان يتم تداول الدولار عند 149,92 ين بعد تخطيه لفترة وجيزة عتبة الـ 150 ينا وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 1990 وسط الاختلافات المتزايدة بين السياسات النقدية الأميركية واليابانية.

وتراجعت العملة من المستويات التي سجّلتها في فبراير عند 115 تقريبا، في حين يتمسك بنك اليابان بسياساته الطويلة الأمد الشديدة التساهل والتي صممت لتشجيع النمو المستدام في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

ووصف وزير المالية الياباني شونيشي سوزوكي، التقلبات السريعة في أسواق العملات الأجنبية الخميس بأنها “غير مقبولة بتاتا”، مكررا أن السلطات ستوفر استجابة مناسبة لتعزيز الاستقرار.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، رفض سوزوكي تأكيد ما إذا كانت أي تدخلات غير معلنة قد تمت أخيرا.