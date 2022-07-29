الين صوب أكبر مكسب أسبوعي في 4 أشهر مقابل الدولار

ارتفع سعر الين الياباني خلال تعاملات اليوم الجمعة، متجها لتحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي في 4 أشهر مقابل الدولار وسط رهانات على أن أسعار الفائدة الأمريكية تقترب من الذروة، بعد أن أظهرت بيانات الخميس أن أكبر اقتصاد في العالم انكمش على غير المتوقع في الربع الثاني، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

وتتوقع أسواق العقود الآجلة أن تبلغ أسعار الفائدة الأمريكية ذروتها بحلول ديسمبر، وأن يخفض مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في العام المقبل لدعم تباطؤ النمو.

وشكل هذا التراجع السريع في توقعات رفع أسعار الفائدة دافعاً كبيراً لضعف الدولار مقابل الين مع انخفاض العملة الأمريكية 2.5% تقريباً مقابل نظيرتها اليابانية هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض أسبوعي للدولار منذ أواخر مارس.

وعلى نطاق واسع، تراجع الدولار الأمريكي قليلاً الجمعة 29 يوليو، ويتجه مؤشر الدولار لتكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.

وتراجع المؤشر 0.5% إلى 105.680 وهو أدنى مستوى منذ الخامس من يوليو.

وأدى كفاح اليورو للبقاء فوق مستوى 1.02 دولار للحد من الرغبة في المخاطرة وسط مخاوف من انزلاق اقتصاد منطقة اليورو إلى ركود بحلول نهاية العام.