الين الياباني يوسع مكاسبه لأعلى مستوى في 6 أسابيع مقابل ‏الدولار الأمريكي

ارتفع سعر الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الإثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً أعلى مستوى فى ستة أسابيع، بعد التداول فوق حاجز 150 ينات فى أقوى الإشارات حول تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة المحلية، وفق ما نشره موقع إنفيستنج دوت كوم.

واستفادت العملة اليابانية أيضًا من الهبوط الواسع فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، مع انحسار المخاوف حيال اتساع الفجوة بين عوائد السندات طويلة الأجل بين اليابان و الولايات المتحدة.

وتراجع الدولار مقابل الين بأكثر من 0.5% إلى (148.70 ين) الأدنى منذ 11أكتوبر الماضي، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (149.50 ين)، وسجل أعلى مستوى عند (149.99 ين).