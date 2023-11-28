الين الياباني يوسع مكاسبه لأعلى مستوى في أسبوع

ارتفع الين الياباني بالسوق الآسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، ليتداول فوق حاجز 148 ينات لكل دولار، فى ظل تنامي التكهنات حول خروج بنك اليابان من أسعار الفائدة السلبية فى الآجل القريب والمتوسط.

أوضحت البيانات الصادرة مؤخرًا فى طوكيو، تصاعد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الياباني، خاصة بيانات التضخم و الأجور، والتي أن زادت عن المستهدفات خلال الفترة المقبلة، فسوف تجبر البنك على البدء فى تقليص أداوت التحفيز النقدي فى البلاد.

وتراجع الدولار مقابل الين قرابة 0.5% إلى (147.97 ين) الأدنى فى أسبوع، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (148.67 ين)، وسجل أعلى مستوى عند (148.68 ين).

وحقق الين أمس الاثنين ارتفاعاً بنسبة 0.5% مقابل الدولار، فى ثاني مكسب يومي على التوالي، بفضل تنامي التكهنات حول نمو الأجور فى اليابان، وذلك بعدما أظهرت بيانات ارتفاع تكاليف العمالة ضمن مؤشر أسعار خدمات الشركات لشهر أكتوبر.