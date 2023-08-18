الين الياباني يواصل التعافي من أدنى مستوى في 9 أشهر معززاً احتمالات ‏تدخل السلطات

ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى تسعة أشهر مقابل الدولار الأمريكي، معززاً احتمالات تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة المحلية، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

أظهرت بيانات اليوم فى طوكيو تباطؤ التضخم الأساسي فى اليابان خلال يوليو، الأمر الذي يصب فى صالح احتمالات استمرار تمسك البنك المركزي الياباني بالسياسة النقدية شديدة السهولة، وهو ما لا يصب فى صالح ارتفاع سعر صرف الين الياباني.

وارتفاع الين حالياً رغم الفرضية أعلاه، يعزز بقوة احتمالات تدخل الحكومة اليابانية لدعم العملة بشكل فعلي تدريجي، وذلك رغم شح تعليقات المسؤولين حول القلق من الضعف المفرط فى العملة كما حدث سابقاً فى أواخر يونيو الماضي.

وتراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.35% إلى (145.33 ين)، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (145.83 ين)، وسجل أعلى مستوى عند (145.87 ين).

حقق الين الياباني يوم الخميس ارتفاعاً بنسبة 0.4% مقابل الدولار الأمريكي، فى أول مكسب فى غضون التسعة أيام الأخيرة، بعدما سجل فى وقت سابق أدنى مستوى فى تسعة أشهر عند 146.56 ينات لكل دولار.