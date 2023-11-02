الين الياباني يواصل التعافي من أدنى مستوى فى عام مقابل ‏الدولار الأمريكي

ارتفع الين الياباني بالسوق الآسيوية، يوم الخميس، مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى عام مقابل الدولار الأمريكي، بفضل هبوط العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، وفق ما نشره موقع إنفيستينج دوت كوم.

يأتي هذا فى الوقت الذي لا يزال المستثمرون فيه يكافحون من أجل استيعاب الآثار المترتبة على التعديل التدريجي الذي أجراه البنك المركزي الياباني لسياسة التحكم في عائدات السندات المثيرة للجدل.

وتراجع الدولار مقابل الين بأكثر من 0.5% إلى (150.15 ين)، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (150.95 ين)، وسجل أعلى مستوى عند (150.96 ين).

حقق الين يوم الأربعاء ارتفاعًا بنسبة 0.5% مقابل الدولار، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى عام عند 151.72 ين لكل دولار المسجل فى اليوم السابق.