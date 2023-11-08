الين الياباني يواصل التراجع بعد تعليقات محافظ المركزي

تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، وذلك بعد تعليقات محافظ البنك المركزي الياباني “كازو أويدا” أمام البرلمان، حسبما ذكر موقع إنفيستنج دوت كوم.

شدد أويدا من جديد على عزم بنك اليابان المركزي الإبقاء على السياسة النقدية التحفيزية شديدة التساهل، لدعم التعافي الاقتصادي فى البلاد، وتحقيق مستهدف التضخم على المدى المتوسط.

ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.2% إلى (150.61 ين)، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (150.31 ين)، وسجل أدنى مستوى عند (150.30 ين).

فقد الين يوم الثلاثاء نسبة 0.2% مقابل الدولار، فى ثاني خسارة يومية على التوالي، بسبب انتعاش مستويات العملة الأمريكية عقب تعليقات عدوانية من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.