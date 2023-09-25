الين الياباني ينخفض عند قاع ما يقرب من 11 شهرا

اقترب الين من مستوى 150 للدولار الذي يحظى بمتابعة وثيقة اليوم الإثنين، مما أبقى المتداولين في حالة ترقب لتدخل السلطات، بعد أن بدد بنك اليابان المركزي ومحافظه كازو أويدا الآمال في أي تحرك وشيك، بعيدا عن سياسته النقدية المتساهلة للغاية.

وفي سوق العملات بوجه عام، كان الدولار في الصدارة موسعا مكاسبه التي حققها الأسبوع الماضي، بعد أن فاجأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسواق، بالإشارة إلى أن أسعار الفائدة ستحتاج للبقاء مرتفعة فترة أطول مما كان متوقعا في البداية.

وتراجع الين إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 10 أشهر عند 148.49 للدولار وظل على مسافة قريبة من مستوى 150، الذي يرى بعض مراقبي السوق أنه قد يحفز تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف الأجنبي على غرار ما حدث في العام الماضي. وجرى تداوله في أحدث تعاملات عند 148.35 للدولار.

وتراجعت العملة اليابانية بأكثر من 0.5% يوم الجمعة بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة منخفضة للغاية، في حين شدد المحافظ أويدا على ضرورة مواصلة تقييم البيانات لفترة أطول قبل رفع الفائدة.

وارتفع اليورو 0.05% إلى 1.0649 دولار، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى في ستة أشهر عند 1.0615 دولار يوم الجمعة مقابل صعود العملة الأمريكية.

وتتجه العملة الأوروبية الموحدة لخسارة ما يقرب من 1.8% خلال الشهر، وهو أكبر انخفاض شهري لها منذ مايو .

وهبط الجنيه الإسترليني 0.04 % إلى 1.2240 دولار، بعد تراجعه أكثر من واحد بالمئة الأسبوع الماضي على خلفية وقف بنك إنجلترا دورة رفع الفائدة، وهو القرار الذي جاء بعد يوم من بيانات أظهرت تباطؤ معدل التضخم المرتفع في بريطانيا على غير المتوقع.

ويتجه الجنيه الإسترليني نحو الانخفاض بأكثر من 3% في سبتمبر ، وهو أسوأ أداء شهري في عام.

وتعزز مؤشر الدولار، الذي لامس يوم الجمعة أعلى مستوى منذ أكثر من ستة أشهر، وسجل 105.58.

وهبط الدولار الأسترالي 0.19 % إلى 0.6429 دولار، وتراجع نظيره النيوزيلندي 0.18% إلى 0.5950 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع تقريبا عند 0.6001 دولار في وقت سابق من الجلسة.