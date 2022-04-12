تواصل تراجع الين الياباني مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين، حيث اقترب الين من الوصول إلى أقل مستوياته في أكثر من ست سنوات أمام الدولار، تحديداً منذ شهر يونيو من العام 2016.

في هذا الإطار، علق وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، خلال الأسبوع الماضي، على السياسة المالية الفضفاضة التي يتبعها بنك اليابان معبراً عن قلقه بشأن الانخفاض السريع للين وتهديد بأن السلطات ستتخذ إجراءات إذا لزم الأمر.

كما أضاف أن السياسات النقدية المتبعة في البلاد تستهدف الحفاظ على تضخم الأسعار المستقر وليس التحكم في سعر صرف العملة.

أما بخصوص تراجع سعر الين مقابل الدولار، فقد قال سوزوكي إن الحكومة اليابانية تنسق من خلال اتصالات وثيقة مع وزارة الخزانة الامريكية والجهات المتخصصة في البلدان الأخرى بشأن استقرار العملة لتجنب التحركات الحادة في سعر صرف العملات والتي قد تكون احد أسباب النزاعات التجارية.

يذكر ان سعر الين الضعيف يضيف ميزة تنافسية للبضائع اليابانية من حيث تكلفه تصديرها. كما سبق وان تم التوافق بين عدد كبير من الدول الكبرى خاصة مجموعة السبع (G7) بعدم التدخل لإضعاف سعر صرف العملات لاكتساب ميزة تنافسية.

ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 9.5٪ في مارس

على صعيد البيانات، أظهرت بيانات مبكرة صدرت من بنك اليابان خلال التداولات الآسيوية من يوم الثلاثاء، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في البلاد، وهو المؤشر الذي يقيس تكلفة السلع عند خروجها من بوابة المصنع، على أساس سنوي بنسبة بلغت 9.5٪ خلال شهر مارس الماضي، وهي زيادة تقدر بنجو 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالتغير السنوي الذي شهده في فبراير.

أما على أساس شهري، ارتفع المؤشر أقل من توقعات السوق بعدما سجل زيادة بنسبة 0.8٪.

تباين تداولات الين

وعلى صعيد التداولات، تراجع اليورو مقابل الين الياباني بنسبة 0.06٪ ليتداول الزوج عند مستويات 136.3745. بينما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنسبة 0.14٪ ليتداول الدولار ين عند مستويات 125.5350. وذلك في تمام الساعة 7:44 صباحاً بتوقيت جرينتش.

في نفس الوقت، تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني بنسبة 0.01٪ ليتداول عند 163.3295.

كما هبط الدولار الكندي مقابل العملة اليابانية بنسبة 0.04٪ ليسجل 99. 2135.

اخيراً، ارتفع الدولار الأسترالي مقابل الين بنسبة 0.28٪ ليسجل 93.2530. كما ارتفع الدولار النيوزيلندي مقابل الين الياباني بنسبة 0.15٪ ليسجل 85.71250.