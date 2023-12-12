الين الياباني يستأنف مكاسبه قبل بيانات التضخم الأمريكية

ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف مكاسبه التي توقفت على مدار يومين مقابل الدولار الأمريكي، فى طريقه مرة أخرى صوب أعلى مستوى فى أربعة أشهر، قبل صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة، وفق ما أورده موقع إنفيستنج دوت كوم.

ومن المتوقع أن يوفر هذا أدلة قوية حول مستقبل أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بما سوف يؤثر كثيرًا فى حركة العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.4% إلى (145.53 ين)، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (146.15 ين)، و سجل أعلى مستوى عند (146.18 ين).

تراجع الين الياباني أمس الاثنين بنسبة 0.8% مقابل الدولار، فى ثاني خسارة يومية على التوالي، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 141.60 ينات لكل دولار.

وذكرت وكالة “بلومبيرغ” يوم الاثنين نقلاً عن مصادر أن مسؤولي البنك المركزي الياباني لا يرون حاجة كبيرة للتسرع فى الخروج من أسعار الفائدة السلبية.