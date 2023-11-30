الين الياباني يحافظ على مكاسبه لليوم الخامس على التوالي ويرتفع الخميس‏

سجل سعر الين الياباني صعودًا في التعاملات الأوروبية، اليوم الخميس، مقابل سلة من العملات العالمية، ليحافظ على مكاسبه لليوم الخامس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، بفضل التراجع الحالي فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، وفق ما أورده موقع إنفيستينج دوت كوم.

والعملة اليابانية على وشك تحقيق أكبر مكسب شهري فى 2023، بعد تدخل السلطات الحكومية لدعم العملة ضد الضعف المفرط، بالإضافة إلى تزايد التكهنات حول خروج بنك اليابان من سياسة أسعار الفائدة السلبية فى الآجل القريب.

تراجع الدولار مقابل الين قرابة 0.3% إلى (146.84 ين)، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (147.24 ين)، وسجل أعلى مستوى عند (147.24 ين).

أنهى الين تعاملات الأربعاء مرتفعًا بنسبة 0.2% مقابل الدولار، فى رابع مكسب يومي على التوالي، وسجل أعلى مستوى فى شهرين ونصف الشهر عند 146.67 ينات لكل دولار، فى ظل الهبوط المستمر بالعوائد الأمريكية.