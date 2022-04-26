الين الياباني يتصدر العملات الرابحة لليوم الثالث على التوالي

حققت أربع عملات من العملات الرئيسية رباحا ملحوظة أمام العملات الرئيسية الأخرى، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار تراجع شهية المخاطرة في الأسواق العالمية وسط اكتساح هائل للين الياباني للمرة الثالثة على التوالي بتداولات سوق العملات ، الذي تلاه الدولار الاسترالي ، وجاء بعده الدولار النيوزلندي ، ثم انتهت القائدة بالفرنك السويسري الذي عزز أرباحه لليوم الثاني على التوالي، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم.”

وتراوحت أرباح العملات الأربعة سابقة الذكر ما بين 0.50% و 2.72% في المتوسط، وفيما يلي شرح أكثر تفصيلا لأسباب ارتفاع مكاسب هذه العملات تحديدا في تداولات اليوم:

وتقدم الين الياباني قائمة العملات الرابحة، ليعزز أرباحه المستمرة منذ نهاية الأسبوع الماضي، على الرغم من تقلبات الين الياباني خلال الفترة الحالية بسبب تمسك بنك اليابان ببرامج التحفيز وسياساته التسهيلية رغم ارتفاع معدلات التضخم.

ويتبع بنك اليابان سياسات نقدية تسهيلية تختلف تماما مع سياسات البنوك المركزية الكبرى حول العالم من التشديد النقدي، كالاحتياطي الفيدرالي و بنك إنجلترا ، ورغما عن هذا جاءت أرباحه قوية اليوم بنسبة بلغت 2.72% أمام العملات الرئيسية الأخرى.



الدولار الاسترالي يحتل المركز الثاني

وجاء الدولار الاسترالي ثان الرابحين، بفارق بسيط عن الين الياباني ، حيث حقق أرباحا بلغت نحو 2.62% أمام العملات الرئيسية الأخرى.

هذا ويترقب سوق العملات صدور بيانات التضخم الاسترالية غدا الأربعاء، والتي إذا جاءت البيانات أعلى من المتوقع، فقد يعزز ذلك فرص تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر من قبل الاحتياطي الاسترالي خلال الفترة المقبلة، وبخاصة مع استمرار تسارع وتيرة التضخم داخل البلاد، مما يدعم قوة الدولار الاسترالي في سوق العملات .

تحقيق الدولار النيوزلندي لمكاسب بارزة

ويأتي الدولار النيوزلندي بالمرتبة الثالثة بقائمة العملات الرابحة لليوم، ينسبة بارزة من الأرباح، حيث حصد مكاسب قدرها 1.55% تقريبا أمام العملات الرئيسية الأخرى في تداولات اليوم، متعززا من قوة اقتصاد نيوزلندا ومرونته في ظل التقلبات الاقتصادية الحالية.

الفرنك السويسري يتذيل العملات الرابحة

وفي المرتبة الأخيرة لقائمة العملات الرابحة اليوم أتت عملة الملاذ الآمن، الفرنك السويسري ، التي استفادت لليوم الثاني على التوالي من تراجع شهية المخاطرة لدى المتداولين، ليحقق أرباحا ملحوظة بلغت نحو 0.50% أمام العملات الرئيسية الأخرى، لتنتهي معه قائمة الرابحين اليوم.