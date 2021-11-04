الين الياباني يتربع على عرش العملات الرابحة خلال تعاملات الخميس

تربع الين الياباني خلال تداولات الخميس على عرش العملات الرابحة، بينما جاء الدولار الأمريكي في المركز الثاني، وجاء الدولار الكندي في المركز الثالث، والمزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي:-

الين الياباني

ارتفع سعر الين الياباني خلال تداولات اليوم بنسبة 3.01% مما ألقى بظلاله على تداولات الدولار، حيث في منتصف يوم الخميس، تجاوز سعر صرف الدولار ين خمسة مستويات للدعم الفني، وبالتحديد، فإن المتوسطات المتحركة البسيطة لـ 50 و100 و200 ساعة، والنقطة المحورية البسيطة الأسبوعية وخط الاتجاه السفلي لنموذج القناة الصاعدة هذا الأسبوع فشلت في تثبيت الزوج للأعلى، وتمكن فقط المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 ساعة وخط الاتجاه السفلي لنموذج القناة من إبقاء السعر صعوديا لمدة ثلاث ساعات قبل أن يفشل في النهاية.

ومع ذلك، بعد تجاوز مستويات الدعم، ارتفع السعر مرة أخرى فوقها إلى المستوى 114.00، لهذا السبب فإن الاتجاه المستقبلي للزوج لا يزال غير واضح.

الدولار الأمريكي



ارتفع سعر الدولار الأمريكي خلال تداولات اليوم بنسبة 2.57%، وانتعش الدولار يوم الخميس، متعافيا بعد أن كرر بنك الاحتياطي الفيدرالي – البنك المركزي الأمريكي- أنه يرى أن ارتفاع التضخم مؤقتا.

وأعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء عن خفض قدره 15 مليار دولار شهريا لمشترياته الشهرية من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بقيمة 15 مليار دولار، لكن رئيس مجلس الإدارة جيروم باول قال إنه ليس في عجلة من أمره لرفع تكاليف الاقتراض.

وكان ينظر إلى هذه الخطوة في البداية على أنها مواتية للأصول الخطرة، حيث أغلقت مؤشرات وول ستريت عند مستويات قياسية بينما انخفض الدولار كملاذ آمن بحدة مقابل سلة من العملات الرئيسية.

ومع ذلك، أخذ المستثمرون تدريجيا نظرة أكثر توازنا لتحديث السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والصورة العامة التي رسمتها البيانات المتفائلة الجديدة لصناعة الخدمات في الولايات المتحدة.

الدولار الكندي

ارتفع سعر الدولار الكندي خلال تداولات اليوم بنسبة 0.30% مما القى بظلاله على تداولات زوج الدولار كندي، حيث يتراجع زوج الدولار كندي نحو أدنى المستويات اليومية عند 1.2375، حيث يفشل المضاربون على الارتفاع في المقاومة فوق المستوى 1.2400.

وبذلك ، فإن السبب الرئيسي يعود إلى انتعاش أسعار خام غرب تكساس الوسيط. يتعافى النفط الأمريكي، حيث يعيد التجار وضعهم قبل اجتماع أوبك وحلفائها أوبك + المقرر عقده في وقت لاحق يوم الخميس، تفيد أسعار النفط المرتفعة الدولار الكندي المرتبط بالموارد ، حيث أن الذهب الأسود هو أكبر منتج تصديري لكندا.

ورغم التراجع في الزوج، لا يزال المضاربون على الارتفاع متفائلين وسط انتعاش واسع النطاق في الدولار الأمريكي. عكس الدولار أكثر من نصف الانخفاض الذي قاده بنك الاحتياطي الفيدرالي ، ويتداول الآن عند 94.10، مرتفعا بنسبة 0.25% خلال اليوم.