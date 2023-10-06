الين الياباني يتراجع مقابل سلة من العملات

تراجع الين الياباني بالسوق الآسيوية، يوم الجمعة، مقابل سلة من العملات العالمية، ضمن نطاق محدود مقابل الدولار الأمريكي، وسط ترقب المستثمرين صدور بيانات الوظائف الشهرية فى الولايات المتحدة، فى وقت لاحق اليوم، والتي توفر أدلة قوية حول احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس قبل نهاية هذا العام.

والين الياباني على وشك تحقيق مكسب أسبوعي قد يكون الأكبر منذ يوليو الماضي، بعد تداوله لفترة وجيزة يوم الثلاثاء دون حاجز 150 ينًّا لأول مرة منذ عام، ثم ارتفاع على نطاق واسع أثار التكهنات حول تدخل السلطات اليابانية بالفعل فى سوق الصرف الأجنبي لدعم العملة ضد الضعف المُفرط.

ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.1% إلى (148.69 ين)، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (148.51 ين)، وسجل أدنى مستوى عند (148.36 ين).

حقق الين، يوم الخميس، ارتفاعًا بنسبة 0.4%، فى ثاني مكسب فى غضون ثلاثة الأيام الأخيرة، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى عام عند 150.16 ين لكل دولار أمريكي.