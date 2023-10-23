الين الياباني يتداول قرب حاجز 150 لكل دولار وسط ‏توقعات متضاربة

تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، على وشك ملامسة أدنى مستوى فى أسبوعين، بسبب الارتفاع الحالي فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

والعملة اليابانية على بعد ينات قليلة جداً من فقد التداول دون حاجز 150 ينات لكل دولار أمريكي، وسط توقعات متضاربة بين المستثمرين، فهناك من يراهن على المزيد من الارتفاع فى عائدات الدولار، وآخرين يراهنون على تدخل السلطات اليابانية لحماية العملة من الضعف المفرط.

ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.1% إلى (149.94 ين)، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (149.81 ين)، وسجل أدنى مستوى عند (149.75 ين).

فقد الين يوم الجمعة نسبة 0.1% مقابل الدولار، فى ثالث خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة، وسجل أدنى مستوى فى أسبوعين عند 149.99 ينات لكل دولار.

وانخفض الين الياباني بنسبة 0.2% مقابل الدولار الأمريكي الأسبوع المنصرم، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، بعدما طغي تأثير صعود العائدات الأمريكية على عملات شراء الين كملاذ آمن.