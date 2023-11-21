الين الياباني يبلغ ذروة شهرين وسط تراجع العوائد الأمريكية

ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً أعلى مستوى فى شهرين، وسط تراجع العوائد على سندات الخزانة الأمريكية، قبل صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وفق ما نشره موقع إنفيستينج دوت كوم.

يأتي هذا الارتفاع أيضًا فى ظل تسارع تغطية مراكز بيع على العملة اليابانية قصيرة ومتوسطة الأجل، بعد التدخل اللفظي من وزير المالية الياباني لدعم العملة المحلية ضد الضعف المفرط فى سوق العملات الأجنبية.

وتراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.7% إلى (147.25 ين) الأدنى منذ 14 سبتمبر الماضي، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (148.36 ين)، وسجل أعلى مستوى عند (148.42 ين).

أنهى الين تعاملات يوم الإثنين مرتفعاً قرابة 0.8%، فى ثالث مكسب يومي على التوالي، ضمن موجة صعود قوية بعد التداول فوق الحاجز النفسي عند 150 ين لكل دولار أمريكي.